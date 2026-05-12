Ferguson (Bologna) elogia McTominay: “Annusa le occasioni, è sempre al posto giusto nel momento giusto”

Al Times, il centrocampista racconta il suo compagno di nazionale: "Ho grandissima stima di Scott, è sempre pieno di entusiasmo. È simpatico, alla mano e molto umile. In campo, ha tutto quello che si può desiderare in un giocatore".

Quella tra Napoli e Bologna non è stata solo una sfida tra le due squadre, ma anche tra i due centrocampisti scozzesi Scott McTominay e Lewis Ferguson, che insieme hanno guidato la loro Nazionale verso una qualificazione Mondiale che mancava da 22 anni. Tra l’altro, il calciatore rossoblù era stato accostato al Napoli nelle precedenti sessioni di mercato; in azzurro c’è anche il loro connazionale Billy Gilmour.

L’elogio di Ferguson a McTominay

In un’intervista al Times, è stato chiesto a Ferguson se sia meglio giocare con o contro McTominay, e il calciatore del Bologna ha risposto: “Scott è uno che vorresti sempre nella tua squadra. Ha tutto quello che si può desiderare in un giocatore. Corre, è potente, è forte fisicamente. È bravo nel gioco aereo. Sa passare, segnare, contrastare. Sa fare tutto. È il tipo di giocatore che “annusa” le occasioni. È sempre nel posto giusto al momento giusto. L’anno scorso, nel finale di stagione, con tutta quella pressione sul Napoli per vincere le partite, lui era sempre quello che segnava. Era lui a sbloccare le gare. Io l’ho votato come giocatore dell’anno perché era quello che si prendeva la responsabilità e faceva vincere la squadra. Quest’anno sta facendo più o meno la stessa cosa. Anche se il Napoli probabilmente non è stato ai livelli della stagione precedente, i suoi numeri restano comunque importanti“.

Ferguson ha avuto modo di conoscere McTominay anche fuori dal campo e ha raccontato: “Ho grandissima stima di Scott: è una persona fantastica anche fuori dal campo. Per i giovani che arrivano in nazionale, lui è uno di quelli che prendono come esempio. Vedono che è il tipo di persona che trova sempre il tempo per parlare con tutti. È sempre pieno di entusiasmo. È un personaggio divertente, nel senso buono. Credo sia fantastico per i ragazzi che arrivano in squadra. Magari quando entri nel gruppo potresti sentirti un po’ intimidito, ma lui è l’opposto. È simpatico, alla mano e molto umile“.

La stagione del centrocampista del Napoli

Pur non essendo stato protagonista di questa stagione del Napoli come lo scorso anno, McTominay viaggia a una media di un gol o un assist ogni due partite.

Quest’anno ha segnato in Serie A 9 gol e fornito 3 assist in 31 partite (13 reti in tutte le competizioni). Gli manca una sola rete per andare in doppia cifra in campionato, come la scorsa stagione che segnò 12 reti e fu uno dei grandi protagonisti del quarto scudetto del Napoli.