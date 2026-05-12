Dopo Spalletti e Mertens, Napoli finalmente dà la cittadinanza onoraria anche a De Laurentiis

Con 25 voti su 27, un contrario e un astenuto. Colmata una assurda lacuna. De Laurentiis è stato a lungo osteggiato in città, solo dopo i trofei ha potuto godere di un meritato consenso

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis. A maggioranza, con 25 voti sui 27 presenti, un astenuto e un voto contrario. Tredici consiglieri erano assenti. Il primo tentativo, la volta scorsa, era andato a vuoto.

Avrebbe meritato l’unanimità questo imprenditore che ha preso il Napoli dalla Serie C, anzi da un’aula di tribunale, e l’ha portato a essere stabilmente – come non lo era mai stato – ai vertici del calcio italiano e a essere una presenza stabile in Europa. De Laurentiis ha riportato il Napoli a vincere due scudetti, oltre a tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

A lungo in città De Laurentiis è stato il pappone

Vengono i brividi al pensiero che il consiglio comunale di Napoli ha conferito la cittadinanza onoraria prima a Spalletti e persino a Mertens, e poi a lui Non dimentichiamo che De Laurentiis è stato a lungo, molto a lungo, osteggiato dalla piazza. Lo chiamavano pappone (che in fondo resta ancora il suo soprannome anche se oggi gode di un vasto e meritato consenso) e nell’estate che ha preceduto il terzo scudetto è stato oggetto di una violenta contestazione al grido di “vattene a Bari”. Il movimento A16 resta un momento fondamentale per capire la città di Napoli e i suoi abitanti che contestavano gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, nonché lo smantellamento del Napoli di Mertens, Insigne, Koulibaly eccetera. Sembra un film comico invece era la drammatica realtà.

Adesso questa lacuna è stata colmata. Anche se a maggioranza.