Di Lorenzo torna dal primo minuto

L'uomo dei due scudetti e anche l'uomo che ha sempre messo la faccia dopo ogni sconfitta, in ogni momento complicato. Non si è mai sottratto. Domani titolare

Domani è il giorno di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, 33 anni ad agosto. L’uomo dei due scudetti e anche l’uomo che ha sempre messo la faccia dopo ogni sconfitta, in ogni momento complicato è sempre andato davanti alle telecamere, non si è mai sottratto. Si è fermato tre mesi fa, durante Napoli-Fiorentina. Sembrava che si fosse rotto il crociato del ginocchio, per fortuna non è stato così. Però è stato fermo tre mesi. Si è riposato. Più che riposato, ha potuto smaltire lo stress accumulato visto che aveva sempre giocato, sempre. Da anni. Ha risolto altri problemi che aveva al piede. E domani tornerà in campo contro il Bologna. Di nuovo titolare. Conte lo rimanda in campo. È sempre stato un pilastro del Napoli, di tutti i Napoli in cui ha giocato, a partire da quello di Ancelotti. Fu l’unico a salvarsi, insieme a Meret, persino nel complesso inizio di stagione che poi sfociò nell’ammutinamento.

È andato bene il provino contro la Scafatese

Scrive il Corriere dello Spot a proposito del ritorno di Di Lorenzo:

Un solo cambio rispetto alla partita di otto giorni fa con il Como: Di Lorenzo al posto di Beukema. Il capitano si prepara a rientrare dal primo minuto domani nella sfida con il Bologna, a cento giorni dall’infortunio al ginocchio sinistro rimediato il 31 gennaio contro la Fiorentina e a novantasei dall’intervento al piede sinistro: al Sinigaglia è andato in panchina e poi, in settimana, ha testato la condizione nell’allenamento congiunto con la Scafatese andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno. Un grande ritorno dopo oltre tre mesi senza calcio tredici partite.