Deciderà Conte se restare o andare via, si decide in settimana

Il destino è nelle sue mani, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di licenziarlo. In settimana il possibile confronto e poi la fumata

Il destino di Conte è nelle mani di Conte. Il Napoli non ha alcuna intenzione di licenziarlo, non fosse altro per il cospicuo ingaggio (8 milioni netti). Ma non è solo questione di ingaggio. De Laurentiis non vuole ripetere l’errore commesso tre anni fa, quando autorizzo Spalletti ad andare via e si ritrovò in confusione. Finì con l’ingaggio di Rudi Garcia, una mossa fatta senza convinzione e infatti alle prime difficoltà venne sostituito addirittura con Mazzarri e poi Calzona. Insomma un disastro.

De Laurentiis stavolta vuole cautelarsi e si è cautelato. Ha fatto i suoi colloqui, ha i sostituti nel caso in cui Conte dovesse decidere di andare via. E qui Sarri sembra essere favorito per una serie di ragioni anche ambientali non solo calcistiche.

L’incontro decisivo

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, ribadisce che il destino di Conte è nelle mani di Conte. Lo definisce

quasi completamente padrone del suo destino, blindato com’è da un contratto superiore ai 7 milioni fino al 30 giugno del 2027.

E ancora:

zero le possibilità che il club azzurro possa licenziarlo, ammesso che un pensiero così ardito possa davvero sfiorare il presidente.

Il punto è il confronto che ci sarà tra tecnico e presidente sul futuro.

Incontro che, scrive Repubblica, avverrà

verosimilmente già a metà della prossima settimana.

Solo una volta, nella sua avventura alla Juventus, Conte è rimasto tre anni in un club. Poi, è sempre andato via prima. A Napoli sarebbe un po’ come all’Inter con la differenza che all’Inter vinse il secondo anno e a Napoli il primo.