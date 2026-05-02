Conte: “Di Lorenzo è tornato ad allenarsi, ma serve ancora pazienza”

A Dazn: "Fabregas sta facendo veramente bene, lui è un predestinato e ha avuto la fortuna di giocare in Barcellona, Arsenal, Chelsea ed avere allenatori importanti."

Conte: “Di Lorenzo è tornato ad allenarsi, ma serve ancora pazienza”

Cm Parma 12/04/2026 - campionato di calcio serie A / Parma-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Antonio Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como.

Le parole di Antonio Conte

Fabregas è difficile affrontarlo?

“Sicuramente nessuna delle due squadre vorrà speculare sul risultato, sarà una partita aperta: sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene, lui è un predestinato e ha avuto la fortuna di giocare in Barcellona, Arsenal, Chelsea ed avere allenatori importanti. Ha un background vasto, e sta dimostrando di essere bravo perchè studia, gli faccio i complimenti: il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno, col passare del tempo sta creando grossi fastidi alle big del campionato”.

Alisson e De Bruyne:

“La partita vedrà nessuno speculare, noi cerchiamo di pressare alto e non far giocare l’avversario: ci sono due squadre super-organizzate che vogliono fare qualcosa di propositivo e non passivo. Speriamo esca dello spettacolo, ci aspettiamo di fare un buon risultato”.

Sul rientro di Di Lorenzo:

“Parliamo di un giocatore che aveva fatto 200 partite consecutive, rappresenta una base fondamentale per la sua leadership e per l’esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il discorso del recupero vale per lui come per gli altri, dopo tanti mesi in naftalina ha iniziato ad allenarsi con noi e servirà pazienza per portarlo ai livelli giusti per far stare sereno lui nel giocare e noi nel metterlo in campo.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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