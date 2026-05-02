Conte: “Di Lorenzo è tornato ad allenarsi, ma serve ancora pazienza”

A Dazn: "Fabregas sta facendo veramente bene, lui è un predestinato e ha avuto la fortuna di giocare in Barcellona, Arsenal, Chelsea ed avere allenatori importanti."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como.

Le parole di Antonio Conte

Fabregas è difficile affrontarlo?

“Sicuramente nessuna delle due squadre vorrà speculare sul risultato, sarà una partita aperta: sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene, lui è un predestinato e ha avuto la fortuna di giocare in Barcellona, Arsenal, Chelsea ed avere allenatori importanti. Ha un background vasto, e sta dimostrando di essere bravo perchè studia, gli faccio i complimenti: il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno, col passare del tempo sta creando grossi fastidi alle big del campionato”.

Alisson e De Bruyne:

“La partita vedrà nessuno speculare, noi cerchiamo di pressare alto e non far giocare l’avversario: ci sono due squadre super-organizzate che vogliono fare qualcosa di propositivo e non passivo. Speriamo esca dello spettacolo, ci aspettiamo di fare un buon risultato”.

Sul rientro di Di Lorenzo:

“Parliamo di un giocatore che aveva fatto 200 partite consecutive, rappresenta una base fondamentale per la sua leadership e per l’esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il discorso del recupero vale per lui come per gli altri, dopo tanti mesi in naftalina ha iniziato ad allenarsi con noi e servirà pazienza per portarlo ai livelli giusti per far stare sereno lui nel giocare e noi nel metterlo in campo.”