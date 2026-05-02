Como-Napoli, formazioni ufficiali: c’è Beukema. È l’unica novità di Conte

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Confermato in blocco l'undici che ha stravinto 4-0 la scorsa settimana. Nico Paz recupera e si piazza sulla trequarti insieme a Diao e Baturina, alle spalle dell'unica punta Douvikas.