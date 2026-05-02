Como-Napoli, formazioni ufficiali: c’è Beukema. È l’unica novità di Conte
Squadra che vince non si cambia, o quasi. Confermato in blocco l'undici che ha stravinto 4-0 la scorsa settimana. Nico Paz recupera e si piazza sulla trequarti insieme a Diao e Baturina, alle spalle dell'unica punta Douvikas.
Manca sempre meno al fischio d’inizio delle 18 per Como-Napoli. Questo match servirà a consolidare il nostro secondo posto o darà una spinta decisiva al Como verso la Champions, magari proprio a discapito della Juve? Lo scopriremo presto. Intanto, ecco le formazioni ufficiali.
Ecco le scelte di Cesc Fabregas:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.
Questo, invece, l’undici scelto da Antonio Conte:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.