Conte, ci mancherà tutto di te. A cominciare dal peso politico

Egregio direttore, spero lei possa far arrivare in qualche modo queste righe a mister Conte, che oggi saluterò allo stadio come merita, indossando la maglia del suo scudetto. Grazie.

Caro Tonino, speravo ardentemente di vederti ancora sulla nostra panchina. Le capre populiste del pallone saranno felici quando faremo gol con 37 passaggi di fila senza vincere un cazzo. Hai stravinto la Supercoppa stracciando gli avversari e giocando da grande squadra ma questo, le capre populiste del pallone non se lo ricordano. Hai vinto uno scudetto con la squadra meno forte, stando sul pezzo, punto a punto, con la tenacia del condottiero, senza dover andare in campeggio per paura degli alberghi.

Conte, ci mancherà la paura che incuti negli avversari

E mancherà tantissimo, più di ogni altra cosa, la considerazione politica di cui godi nel mondo pallonaro, la paura che incuti negli avversari quando apri bocca, il rispetto di cui godi, perché i campionati si vincono soprattutto così, senza filosofia, andando a muso duro contro i soliti noti (altro che andiamoci a prendere il palazzo, tu il palazzo lo conosci dalle fondamenta, lo abiti e nelle assemblee di condominio ti ascoltano in religioso silenzio).

Ciao Tonino e grazie, mi mancherai assai.

Giustino Amabile.