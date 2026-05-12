Caro Ranieri, dove hai fatto Natale ti fai anche Pasqua (a proposito della Nazionale)

C’è un tempo per tutto. E il tempo è tutto. Ci sono i momenti in cui vanno prese delle decisioni. Poi, però, per dirla alla Fiorella Mannoia, il tempo non torna più. Almeno nei Paesi che vivono l’attuale presente (quindi non è il caso dell’Italia). Claudio Ranieri ha avuto la sua grande occasione. E anche noi l’abbiamo avuta: avere lui alla guida della Nazionale (noi del Napolista lo abbiamo detto in tempi sospetti). Però poi lui si fece prendere dal romanismo. Non se la sentì di inimicare i romanisti che poi lo hanno sbolognato come se fosse un ferro vecchio. È anche giusto così. Chi sbaglia, paga. E ne paga le conseguenze. Il no di Ranieri alla Nazionale è uno di quegli affronti che non si dimentica, anche perché ci ha lasciati nelle mani di Gattuso. Mai glielo perdoneremo. Mai.