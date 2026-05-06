Beccalossi e il monologo di Paolo Rossi sui due rigori sbagliati: ci vuole talento anche per quello

Di Evaristo Beccalossi si potrebbe raccontare lo scudetto dell’80, i dribbling che spinsero Gianni Brera a ribattezzarlo Driblossi, il pacchetto di Marlboro al giorno e gli allenamenti seri una volta a settimana. Ma ci sono due momenti che lo raccontano meglio di qualsiasi statistica: i due rigori sbagliati in quindici minuti e il monologo che un comico gli dedicò paragonandolo a Charlie Parker. Beccalossi, i rigori e Paolo Rossi: ci vuole talento anche per entrare nella leggenda dalla porta sbagliata.

Beccalossi e i due rigori sbagliati in Inter-Slovan Bratislava

15 settembre 1982, Coppa delle Coppe, Inter-Slovan Bratislava a San Siro. Al 50° l’arbitro fischia un rigore per l’Inter. Beccalossi prende il pallone, lo mette sul dischetto con la sicurezza di un uomo che non sbaglierà mai. Sbaglia. Tiro fuori. Al 65° l’Inter ha un altro rigore. I compagni si guardano, nessuno vuole calciare. Beccalossi riprende il pallone. Stesso dischetto, stesso portiere — il cecoslovacco Mana — stesso uomo. Mana para. Due rigori sbagliati in quindici minuti.

Dopo il secondo errore Beccalossi riceve un passaggio ma è talmente nervoso che si fa male da solo. Esce dal campo e cammina verso gli spogliatoi a testa bassa: “Noto i tifosi che seguono tutta la mia camminata e mi sento colpevole, tremendamente colpevole verso i tifosi che mi amano. Entro nello spogliatoio e sfondo due porte. Urlo come un pazzo, da solo lì dentro, e non c’è verso di calmarmi”.

L’Inter vinse comunque 2-0 con gol di Altobelli e Sabato. Ma la storia vera arrivò dopo. Quando Beccalossi, recuperato dall’infortunio, tornò a giocare a San Siro, i tifosi lo accolsero con un’ovazione. Non per i gol segnati prima, non per lo scudetto: per i rigori sbagliati. “In quel momento ho capito che tra me e l’Inter è amore vero, e lo sarà per sempre”. Come ha detto lui stesso: “Anche quando sbagliai quei due famosi rigori, al ritorno a San Siro il pubblico fu eccezionale”. La Roma, anni dopo, riuscì a fare persino peggio: tre rigori sbagliati uno dietro l’altro contro il Lille.

Il monologo di Paolo Rossi: “Lode a Evaristo Beccalossi”

Il comico Paolo Rossi — l’altro Paolo Rossi, quello che faceva ridere di mestiere e non solo per i gol sbagliati — prese quei due rigori e ci costruì sopra un pezzo di teatro italiano. Si chiama «Lode a Evaristo Beccalossi», fa parte della raccolta «Si fa presto a dire pirla» edita da Baldini & Castoldi, ed è stato portato in scena anche nello spettacolo «Confessioni di un cabarettista» su Sky Uno, con Beccalossi stesso in platea.

L’attacco è memorabile: “Questo pezzo è dedicato a due grandi talenti della cultura mondiale, che han fatto sì che alcuni di noi, se pur perdenti, si ritenessero destinati ad una vittoria futura e possibile. Questi due talenti sono per me Charlie Parker ed Evaristo Beccalossi”.

Poi la precisazione che è puro Paolo Rossi: “Forse mi rendo conto che molti di voi non sanno chi era Charlie Parker, allora spiego chi era Beccalossi. Beccalossi è stato uno dei più grandi talenti inespressi del calcio italiano”.

Il monologo racconta la notte di Inter-Slovan Bratislava e i due rigori, costruendo un crescendo comico e surreale. Dopo aver sbagliato il secondo, il Beccalossi di Paolo Rossi parte in dribbling scartando avversari, fotografi, ultras e poliziotti fino a essere fermato «in mezzo a piazzale Axum dal tram numero 15». Dopo dieci giorni di coma, la prima cosa che dice è una battuta. Perché Beccalossi era così: anche nella tragedia, restava Beccalossi.

La conclusione è la frase più bella che sia mai stata scritta su un calciatore che sbaglia: “Per me resta un uomo. Un po’ sfortunato ma pur sempre un uomo”.