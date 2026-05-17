Bastoni al Barcellona? Flick non lo vuole

Operazione rinsavimento al Barcellona. Sembrava, a leggere qua e là, che i catalani fossero disposti a fare carte e cambiali false pur di accaparrarsi il calciatore che quest’anno ha contribuito non poco alla terza eliminazione consecutiva dell’Italia dai Mondiali: non dimentichiamo la sua espulsione contro la Bosnia nel primo tempo, quando gli azzurri erano in vantaggio per uno a zero. È ormai nella storia del calcio italiano l’esultanza per la simulazione che portò all’espulsione dello juventino Kalulu e che indirizzò la lotta scudetto in un momento delicato del campionato. Da allora, Chivu ha smesso i panni dell’allenatore diverso e intelligente per indossare quelli – che non ha più tolto – di Padre Chivu; si è lamentato persino il giorno dello scudetto, dicendo che i figli a inizi stagione hanno dovuto leggere chissà cosa su di lui, ossia che era un tecnico inesperto. Mamma mia che imbarazzo.

Bastoni fischiato in ogni stadio d’Italia

Torniamo a Bastoni comprensibilmente fischiato in ogni stadio d’Italia, emblema dell’antisportività. Flick non lo vuole al Barcellona nemmeno per sbaglio e secondo Matteo Moretto non è una questione di soldi (peraltro pare che l’Inter chieda molto più di 50 milioni, sigh) ma di calcio.

Scrive Moretto:

Il principale ‘ostacolo’ al tesseramento di Alessandro Bastoni da parte del Barcellona è la posizione di Hansi Flick.

Come abbiamo commentato all’inizio di maggio, con il passare dei mesi, l’allenatore tedesco ha espresso crescenti dubbi su alcune caratteristiche tecniche del difensore dell’Inter in relazione allo stile di gioco attuale e futuro della squadra.

Deco ha spianato la strada per mesi, ma ora Flick potrebbe far saltare il tesseramento.

Il Barcellona conosce perfettamente tutte le condizioni economiche per tesserare Bastoni, ma Flick chiede a Deco di esplorare anche altre vie.

Insomma Bastoni resta all’Inter. Bocciatura tecnico-tattica su tutta la linea. Chissà i figli di Chivu come la prenderanno.