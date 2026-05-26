Dopo un giorno e mezzo, arriva il primo saluto social a mister Conte: è di Scott McTominay

C'è voluto l'articolo del Napolista. Su Instagram: "Grazie per l'incredibile supporto di questa stagione. Grazie mister Conte". Vicino, le emoticon di due coppe

Dopo un giorno e mezzo, arriva il primo saluto social a mister Conte: è di Scott McTominay

Napoli's Scottish midfielder #08 Scott McTominay kicks the ball during the Italian Serie A football match between Napoli and Lazio at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 18, 2026. (Photo by Carlo Hermann / AFP)

No, non avevamo proprio dubbi. Dopo il nostro articolo di stamattina, in cui mettevamo in luce la totale mancanza di saluti social a Conte da parte dei tesserati del Napoli, ecco che arriva il solito McTominay. Quanti bei gol hai fatto quest’anno, Scott.

Il messaggio di McTominay

Grazie per il supporto incredibile in questa stagione. Grazie Mister Conte.” Vicino, le emoticon di due coppe.

 

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Il punto sul rinnovo

Scriveva il Corsport il 22 maggio:

“E ora, sipa­rio con l’Udi­nese e salto tri­plo: nel suo futuro c’è il rin­novo, c’è il pro­lun­ga­mento del con­tratto in sca­denza nel 2028. L’ultima chiac­chie­rata fac­cia a fac­cia con il ds Manna è andata in scena mer­co­ledì sera a cena e certi segnali sono ine­qui­vo­ca­bili: c’è sem­pre stata la reci­proca voglia di andare avanti insieme, di ren­dere il rap­porto più forte, di insi­stere e pro­vare a vin­cere ancora”

Un rinnovo assolutamente meritato per il leader maximo della squadra. E, per noi, meriterebbe anche la fascia da capitano.