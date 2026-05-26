Dopo un giorno e mezzo, arriva il primo saluto social a mister Conte: è di Scott McTominay
C'è voluto l'articolo del Napolista. Su Instagram: "Grazie per l'incredibile supporto di questa stagione. Grazie mister Conte". Vicino, le emoticon di due coppe
No, non avevamo proprio dubbi. Dopo il nostro articolo di stamattina, in cui mettevamo in luce la totale mancanza di saluti social a Conte da parte dei tesserati del Napoli, ecco che arriva il solito McTominay. Quanti bei gol hai fatto quest’anno, Scott.