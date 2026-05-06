Achille Polonara: “Ci pensavo da tempo a ritirarmi, non riuscivo a fare le cose basilari in campo”

A giugno 2025 ad Achille Polonara viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta, seguita dal trapianto di midollo osseo. Dopo un paio di settimane, a ottobre, finisce in coma. Dopo essere tornato sul campo da basket poche settimane fa, Polonara decide di lasciare la pallacanestro.

L’intervista a Polonara

Nelle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport, l’ex cestista racconta come ha preso la decisione di ritirarsi: “Era una cosa a cui pensavo da tempo. Dopo il primo tiro a canestro fatto a fine marzo, ho avuto la possibilità di allenarmi ad Avellino, e lì ho iniziato a rendermi conto che non sarei tornato a giocare come mi avete conosciuto. Ho detto basta anche perché non mi era rimasto molto da giocare. Non vedevo progressi. Non avevo la sensibilità alla mano destra. Anche le cose basilari non mi riuscivano, quando palleggiavo sembravo un ragazzo che per la prima volta prendeva in mano un pallone. Il basket è la mia vita e voglio che lo sia anche in futuro se me lo permetteranno, magari come allenatore“.

Proprio su una possibile carriera in panchina, Polonara ha commentato: “Sto prendendo informazioni per capire come può evolvere la cosa. In quanto atleta azzurro posso già iscrivermi al corso regionale in Campania e poi al nazionale a Bormio. Spero di poterlo già fare quest’anno. Come mentalità mi sento vicino a Pozzecco anche se a volte mi rendo conto che esagera. Come atteggiamento e comunicazione con i giocatori mi ritrovo nel suo approccio. Mi piacerebbe essere un coach diverso, più permissivo verso i giocatori. Un allenatore in stile Poeta“.

La decisione di ritirarsi viene da giorni di riflessione: “Sono una persona che quando deve prendere una decisione riflette il giusto e nell’ultima settimana ho pensato molto a questa soluzione. Pensavo di stare peggio, invece sono sereno“.