Polonara lotta contro la leucemia: Sassari lo ingaggia, Pozzecco lo convoca (tra le riserve)

Un simbolo, una battaglia, un messaggio. La Dinamo Banco di Sardegna si prepara a riaccogliere Achille Polonara. L’intesa è stata ufficializzata dal club ed entrerà in vigore non appena le condizioni del giocatore lo permetteranno. Per il 33enne anconetano è un ritorno a Sassari dopo sei stagioni trascorse ai massimi livelli del basket europeo, tra Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti presto! le sue parole. Con la Dinamo anche la Nazionale di Gianmarco Pozzecco ha annunciato di aver inserito Polonara tra le riserve. La Virtus Bologna gli aveva offerto un ruolo di scouting ma Polonara vuole rimanere nel mondo del basket giocato

L’annuncio della leucemia di Polonara

Polonara aveva annunciato il 16 giugno scorso di avere la leucemia. Il comunicato della Virtus alla vigilia di Gara-3 di finale contro Brescia. “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide”. “Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione”. Dopo la vittoria dello scudetto tutta la squadra si recò in ospedale per portargli il trofeo

L’annuncio della Dinamo Sassari

Oggi l’annuncio da parte della Dinamo Sassari: Il club è lieto di annunciare il raggiungimento di un’intesa, una volta che le condizioni glielo consentano, per il ritorno in biancoblu di Achille Polonara. Ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna. L’intesa suggella ancora una volta il legame profondo che unisce Achille alla Dinamo: un rapporto di reciproca stima e fiducia che ha dato vita al suo rientro in Sardegna. Il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta e nel suo contributo tecnico e umano. Certo che Polonara abbia ancora intatte le qualità che lo hanno reso uno dei giocatori italiani più apprezzati a livello internazionale. A Sassari, una volta ripresosi, Achille potrà proseguire la propria carriera con la serenità di un ambiente familiare e al tempo stesso vivere quotidianamente il gruppo dei Giganti, condividendo il cammino che nei prossimi mesi lo riporterà proficuamente sul parquet. Il ritorno di Achille riporta alla memoria le due intense stagioni vissute in Sardegna tra il 2017 e il 2019: due anni che lo hanno visto accompagnare la Dinamo alla conquista della FIBA Europe Cup e a un passo dallo Scudetto, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi e aprendo le porte alla sua successiva esperienza in Eurolega.

E di Pozzecco sul Corsera

«Ricordo ancora il pomeriggio in cui ho capito che la questione era seria. Ho sofferto e Achille mi manca anche come giocatore, ovviamente. Ho dovuto rinunciare pure a Tonut, infortunato. Dover selezionare mi ha sempre creato disagio, ma ora è peggio: non mi era mai capitato di escludere ragazzi che mi hanno accompagnato fin dall’inizio».