Zazzaroni replica alla Gazzetta: “Conte non si è candidato a ct”

Corsport versus Gazzetta. Zazza lo scrive anche spagnolo: "Conte no se ha presentado como candidato al puesto de seleccionador de Italia", e in tedesco. Poi aggiunge: "Non ci sono le condizioni"

Ivan Zazzaroni va al frontale con la Gazzetta dello Sport. Il direttore del Corriere dello Sport la prende di petto e con uno status in tre lingue si Instagram spiega chiaro e tondo che Conte non si è candidato a ct della Nazionale, che non ci sono le condizioni.

Il pensiero di Zazzaroni su Conte

Su Instagram:

Non so come farlo capire, provo in spagnolo: Conte no se ha presentado como candidato al puesto de seleccionador de Italia; simplemente ha dicho que, si fuera el presidente, tendría en cuenta su nombre por ser Antonio Conte.

In tedesco: Conte hat sich nicht um das Amt des Trainers der italienischen Nationalmannschaft beworben, sondern lediglich gesagt, dass er, wenn er Präsident wäre, seinen Namen in Betracht ziehen würde, da er ja Antonio Conte ist.

Conte non si è candidato per il ruolo di allenatore della Nazionale italiana, ha semplicemente affermato che, se fosse il presidente, prenderebbe per forza in considerazione il suo nome, dato che si tratta di Antonio Conte. Non è presunzione: è realismo.

Non ci sono né le condizioni economiche, né quelle programmatiche. Manca tutto.