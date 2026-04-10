Ulivieri: “Non sappiamo chi presiederà la Figc, figuriamoci se sappiamo chi sarà il nuovo Ct”

A Radio Marte: "Le Nazionali giovanili stanno facendo un ottimo percorso. Credo quindi che la criticità principale sia nel passaggio successivo, quando i giocatori arrivano nelle squadre di prima fascia."

Intervenuto a Radio Marte, Renzo Ulivieri ha fatto il punto sulla situazione legata alla presidenza della Figc.

Le parole di Ulivieri

“Gli scenari Figc in ottica Nazionale restano ancora molto incerti. La scelta del Ct dipende dal Presidente federale, ma al momento non sappiamo ancora chi sarà. Io ero presente alla convocazione di Gravina, che è dimissionario. Non sappiamo chi sarà il presidente della Federazione, figuriamoci se sappiamo chi sarà il nuovo commissario tecnico.

Non conta solo la persona, ma anche i programmi, che vanno analizzati per capire quale progetto rispecchi meglio la nostra filosofia. Mi auguro si possa uscire dalla “dittatura dei nomi” a favore dei programmi.

Noi abbiamo sostenuto Gravina e condiviso la sua linea politica: la responsabilità è quindi certamente sua, ma anche dell’intero consiglio federale. Bisogna considerare che i risultati delle Nazionali giovanili sono importanti e che anche gli allenatori del settore dilettantistico lavorano bene. I ragazzi che arrivano in Serie C, B o A trovano tecnici preparati.

Le Nazionali giovanili stanno facendo un ottimo percorso tra Europei e Mondiali. Credo quindi che la criticità principale sia nel passaggio successivo, quando i giocatori arrivano a un livello più alto, nelle squadre di prima fascia.”