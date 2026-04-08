A Radio Tutto Napoli è intervenuto Dario Canovi, il papà dell’agente di Thiago Motta, nome accostato al Napoli in caso di possibile addio di Antonio Conte. Che frena sul possibile arrivo di Motta. Queste sono le parole del padre alla radio:

Il tuo nome è legato a Thiago Motta. Si parla di un possibile interesse del Napoli: hai aggiornamenti? Cosa pensi di questo accostamento?

“Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a Thiago. Onestamente non ci ho parlato, anche perché poi l’agente è mio figlio. È chiaro che Napoli è una grande società, una grande squadra, però non c’è assolutamente nulla di concreto. Io e mio figlio non abbiamo sentito nessuno, ma sicuramente neanche Thiago, perché altrimenti ci avrebbe avvisato.”

Ci racconti cosa successe nell’estate 2023, quando si parlava di un avvicinamento tra Napoli e Tiago Motta?

“Ci fu un contatto tra De Laurentiis e Thiago, però non c’era un’occasione e una situazione per fare un accordo. Niente di straordinario, erano uno dei tanti contatti che De Laurentiis ha avuto per trovare un nuovo allenatore.”

Da appassionato, ti piacerebbe vedere un allenatore come Thiago Motta al Napoli?

“Io adoro Napoli e il Napoli. È una squadra che ho sempre amato e in cui ho avuto diversi calciatori. Nella squadra dello Scudetto assistevo sei giocatori. Però credo che per un matrimonio serva fiducia assoluta: chi vuole davvero un allenatore deve dargli piena gestione tecnica. All’epoca Thiago era all’inizio del percorso a Bologna e forse non c’era ancora questa fiducia totale.”