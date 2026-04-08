Sancho, un’altra carriera frenata da un’esperienza al Manchester United: ora potrebbe tornare al Dortmund

Telegraph. Ora in prestito all’Aston Villa, non rinnoverà con i Red Devils. Ogni suo gol è costato circa 7 milioni di euro, un vero flop. In passato anche il Napoli lo ha seguito con interesse.

Il Borussia Dortmund sta valutando un terzo ritorno di Jadon Sancho, mentre la sua esperienza al Manchester United sembra ormai ai titoli di coda.

Scrive il Telegraph:

“Il Manchester United, che aveva acquistato Sancho proprio dal Dortmund nel 2021 per 73 milioni di sterline, ha un’opzione per prolungare il contratto del 26enne fino al 2027, ma non l’ha attivata e il giocatore è destinato a lasciare il club a parametro zero.

L’esterno è arrivato a costare oltre 6 milioni di sterline per ogni gol segnato, diventando uno degli acquisti più deludenti nella storia recente del club.

Attualmente in prestito all’Aston Villa, Sancho era già tornato al Dortmund nella stagione 2023-24, arrivando fino alla finale di Champions League con il club tedesco.

Lo United aveva inseguito l’attaccante per oltre un anno prima di riuscire a ingaggiarlo. Era un obiettivo a lungo termine e l’allora allenatore Ole Gunnar Solskjær riuscì a portarlo a Old Trafford dopo una lunga trattativa.

Ma l’operazione non ha mai funzionato: Sancho ha segnato solo 12 gol con lo United. Oltre al prestito al Dortmund, ha giocato anche al Chelsea, che ha pagato una penale da 5 milioni di sterline nel giugno scorso per rimandarlo a Manchester invece di riscattarlo”.

Il nome di Jadon Sancho è stato più volte accostato al Napoli nel corso delle varie finestre di mercato, ma senza mai arrivare a una vera e propria trattativa concreta. L’esterno inglese è rimasto di fatto una suggestione, inserita tra le idee valutate dalla dirigenza ma mai approfondita fino in fondo. Anche in questa occasione, nonostante le riflessioni sul reparto offensivo, il suo profilo non ha mai trovato un reale sviluppo operativo, restando più un’ipotesi da lista che un obiettivo concreto.