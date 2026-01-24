Il Napoli prenderà un altro esterno offensivo: Manna diviso tra Sancho, Maldini e Boga

Manna è alla ricerca di un altro esterno offensivo. Data la partenza di Lang e l’infortunio occorso a Neres, il Napoli dovrà completare quel reparto. Oltre a Giovane che sarà disponibile già domani sera a Torino, si puntano alcuni nomi di spicco, tra cui sicuramente il più interessante o quanto meno esperto è Jadon Sancho.

Manna alla caccia di un altro esterno offensivo: ci sono Sancho e Boga

Si legge così sul Corriere dello Sport:

“Sono giorni di riflessione, perché il Napoli – Giovane a parte – prenderà un altro attaccante esterno. Con le partenze di Lucca e Lang, il reparto va rinforzato: serve un giocatore pronto subito […]. La lista delle idee è ancora ampia e assortita. C’è sempre Abde Ezzalzouli del Betis […] strappi, dribbling, uno contro uno continuo. […] Jeremie Boga è uno di questi. Non gioca dal 30 novembre, dalla trasferta persa dal Nizza a Lorient che ha scatenato la rabbia dei tifosi francesi. […] Altro nome che piace e continua a piacere è quello di Jadon Sancho. Giovedì l’ex Borussia Dortmund ha segnato il suo primo gol stagionale con l’Aston Villa, decidendo la gara di Europa League contro il Fenerbahce. In Premier Emery lo sta usando con il contagocce: 11 presenze complessive, solo 2 da titolare. Proprio per questo il prestito dal Manchester United potrebbe interrompersi in anticipo. Nell’elenco c’è anche Daniel Maldini dell’Atalanta, profilo più ibrido, capace di muoversi tra fascia e zona centrale. E non è escluso che possa entrarci pure Armand Laurienté, il francese del Sassuolo che ha nel dribbling e nella velocità i suoi punti di forza”.