Rrahmani tornerà contro la Lazio (CorSport)

Lo stop di metà febbraio sempre al bicipite femorale lo ha tenuto fuori finora, facendogli saltare sei partite stagionali. Ora sembra però essere vicino al rientro.

Questa stagione sembra essere davvero stregata per Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli, per quanto riguarda gli infortuni. Il difensore, nel mese di settembre, fu costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al bicipite femorale accusato mentre era impegnato con la sua nazionale. A gennaio scorso si infortunò nuovamente, restando fuori per altre quattro partite. Infine, lo stop di metà febbraio sempre al bicipite femorale lo ha tenuto fuori finora, facendogli saltare già sei partite stagionali. Ora sembra però essere vicino al rientro.

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il possibile ritorno tra i convocati da parte del difensore Amir Rrahmani:

“Da valutare i progressi di Rrahmani: il leader della difesa, fuori causa da sei turni per il problema muscolare rimediato nel secondo tempo contro la Roma, come ha spiegato Conte ha intrapreso la via del recupero ma la sua convocazione è in sospeso tra la trasferta in Emilia e più probabilmente la prossima al Maradona contro la Lazio (sabato 18 aprile)”‘