Lukaku lunedì a Napoli. Dal Belgio: “ha lavorato 4 ore al giorno”

Non è probabilmente stata la migliore delle scelte possibili quella di Lukaku, che ora – per prepararsi meglio ai Mondiali e sentirsi in forma al 100% (e forse pure per protestare contro lo staff tecnico del Napoli) – verrà messo fuori rosa da Conte. Incrinando così un rapporto che tutti raccontavano idillico (lo era davvero, al netto di questa mancanza di comunicazione?). Il Napoli proprio ora avrebbe avuto bisogno di un’alternativa ad Hojlund da mettere in campo negli ultimi minuti come a Verona, dove Romelu ha segnato il gol decisivo facendo a sportellate in area di rigore. Dal Belgio lo raccontano come “stufo”.

Il ribelle Lukaku, che per prepararsi ai Mondiali resterà fuori rosa col suo club

Si legge così su Repubblica, edizione Napoli:

“L’infermeria non ha mai smesso di essere piena e non fanno più nemmeno notizia le assenze di Di Lorenzo, Neres e Vergara. In più è sempre indisponibile Lukaku, che si sta curando in Belgio senza il permesso della società. Troppi giocatori hanno accusato problemi fisici e nello spogliatoio hanno rischiato di fare altri danni le tensioni, tenute a bada da Antonio Conte grazie alla sua inossidabile fermezza, all’occorrenza da sergente di ferro. Il ribelle Big Rom (pupillo del tecnico) resterà infatti fuori dalla rosa al suo rientro in Italia, previsto per dopodomani”.

Intanto Lieven Maesschalck, noto fisioterapista della nazionale belga che segue Lukaku da molti anni, è intervenuto a Sporza e ha così parlato della situazione riguardante il centravanti:

“Tutto procede secondo i piani. Rom è quasi pronto. Negli ultimi quattordici giorni ha lavorato intensamente qui, in media quattro ore al giorno, soprattutto sulla sua condizione fisica. Era semplicemente stufo. Voleva essere al 100%. Conosco il medico del Napoli da molto tempo. Il nostro rapporto è ottimo. Ma lui rappresenta il club e io sono indipendente. Tuttavia, se tutto viene comunicato correttamente, non ci sono problemi da questo punto di vista”.