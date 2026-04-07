De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì”

Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del club, attualmente a Los Angeles per la premiere statunitense del film “Ag4in“.

Le parole di De Laurentiis

A CalcioNapoli24, il presidente del Napoli ha dichiarato sulla questione di liberare Conte per la Nazionale (ha un contratto fino al 2027 con il club campione d’Italia):

“Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata“.

De Laurentiis ha parlato anche della presidenza della Figc:

“Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione. Il calcio italiano è la Serie A che viene considerata come una cenerentola, ha soltanto il 18% federativamente parlando, mentre i dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza. Questa è un’assurdità considerando che senza la Serie A la federazione non esisterebbe e considerando che noi la finanziamo con ben 130 milioni all’anno“.

Infine, un commento a caldo su Napoli-Milan:

“Ho visto la partita a casa mia, straordinaria: abbiamo sofferto e poi gioito. Non c’era Hojlund, eravamo un po’ preoccupati, ma è stato utile per dimostrare che anche gli altri sono legati alla causa e possono portare il risultato. Sono qui perché avevo promesso questa anteprima americana. In America ci sono 15 milioni di tifosi del Napoli, non sono pochi, e a Los Angeles ce ne sono tantissimi“.