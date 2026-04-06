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Politano: Lukaku vi scriverà? “Credo di sì, non abbiamo nessun problema con lui”

A Dazn: "Sono cose che deve vedere con la società. Con noi si è comportato bene, lo sentiamo. Sta a lui e alla società risolvere queste cose".

Politano

Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Matteo Politano

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano,  autore del gol vittoria di questa sera contro il Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn

Napoli-Milan 1-0, Politano a Dazn

“In questo abbraccio con Spinazzola c’è un’amicizia di 15 anni e oltre. Siamo cresciuti insieme, stiamo condividendo cose belle. Oggi erano fondamentali i tre punti. Oggi sapevo che avrei fatto gol, ero tranquillo”.

La mia esultanza? “È il compleanno di mia sorella e di uno dei miei migliori amici, la dedica va a loro oltre che a mia moglie”.

Lukaku vi scriverà?Credo di sì, noi non abbiamo nessun problema con lui. Sono cose che deve vedere con la società. Con noi si è comportato bene, lo sentiamo. Sta a lui e alla società risolvere queste cose”.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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