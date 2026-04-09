Gazzetta: “Il Napoli può ancora credere nello scudetto”

Il Napoli dista sette punti dall’Inter capolista a sette giornate dalla fine del campionato. Difficile possa esserci la rimonta, ma nulla è impossibile finché la matematica non condannerà gli azzurri. A Parma ritroverà quasi sicuramente Rasmus Hojlund, che è mancato nel match contro il Milan.

La possibile rimonta del Napoli

Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport:

Sette punti da recuperare in sette partite sanno di scalata quasi a mani nude d’una parete rocciosa: però fino a quando l’aritmetica non smetterà di lasciare passare anche un filo d’aria e di luce, Conte continuerà ad aggrapparsi a qualcosa, fosse anche l’utopia. Rasmus Hojlund si è dovuto arrendere ad un virus che l’ha escluso dalla super-sfida con il Milan: Parma è ancora sufficientemente distante, tempo per riprendersi ce n’è, ed avere un attaccante ed anche il capocannoniere della squadra, in una delle sette sfide in cui sarà assolutamente vietato sbagliare, certo sposta i valori ed anche le ambizioni.

Poi c’è pure Alisson de Almeida Santos, lo spacca-partite per eccellenza di questo trimestre che sa di lui, della sua esuberanza, di quella faccia tosta che ti punta per farti male, dei suoi no look, delle accelerazioni che diventano divagazioni sul tema eventualmente monocorde. Alisson Santos l’ha cambiata contro il Milan, lo aveva già fatto con la Roma e con il Torino.

Lo scudetto, il quarto, è un patrimonio che va orgogliosamente difeso (e legittimamente) sin quando lo dirà la matematica: c’è una distanza considerevole dall’Inter, però… il Napoli degli ultimi 180 minuti ha smesso di subire gol. Un indizio resta semplicemente un indizio, ma due si avvicinano ad una prova, perché il Napoli post-Champions si è rimesso a correre. Ventidue punti su ventisette. E stavolta ne servono ventuno su ventuno. E poi, vada come vada. Però crederci è categorico nel metodo-Conte.