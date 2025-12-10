Benfica-Napoli 2-0, pagelle / È dura trovare i peggiori: horror Milinkovic Savic, la più brutta partita di McTominay col Napoli

Il portiere è tornato a fare i regali che ricordavamo col Torino. Solo quattro le sufficienze: Lang, Neres, Di Lorenzo e Vergara per i suoi dieci minuti

Le pagelle di Benfica-Napoli 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito.

MILINKOVIC-SAVIC. Horror Zio Vanja: prima o poi doveva succedere. Certo, un paio di parate le ha fatte (in primis quella iniziale su Ivanovic), ma il secondo gol lusitano gli passa preciso sotto la manona. Epperò a preoccupare di più è soprattutto quel dono ad Aursnes, un minuto prima del gol culoso di Rios: di questi regali, col Toro, ne ha fatti non pochi – 4

BEUKEMA. Quando Ivanovic all’11’ si presenta solingo dinnanzi a Zio Vanja, Sam l’Olandese è ancora più dietro, praticamente statico, di Amir e del Corazziere Sabaudo che inseguono l’attaccante croato. Nella serata di austerità quasi berlingueriana, al buio e senza energia, Beukema è uno dei più sbiaditi, quasi un fantasma – 4,5

POLITANO dal 45’. Finanche i cambi, stasera, sono stanchi – 5

RRAHMANI. Lo sberleffo di Barreiro è il due a zero che stronca ogni reazione – 5

BUONGIORNO. La difesa soffre il deserto azzurro nella terra di mezzo e così la riserva Ivanovic si trasfigura in un gigante imprendibile – 5

JUAN JESUS dal 59’. Non aggiunge nulla – 5,5

DI LORENZO. Uno dei pochi a lucrare una stentata sufficienza. Se non altro è sua l’unica azione pericolosa del Napule, con quel colpo di testa al 29’ su traversone di Lang – 6

ELMAS. Annaspa, talvolta affonda. Stasera al centro ci sono sabbie mobili che fagocitano il Macedone del Nord – 4,5

VERGARA dall’81’. E bravo il giovine Antonio. Riesce a mettere due palloni dolcissimi proprio davanti alla porta del Benfica – 6

McTOMINAY. Forse la partita peggiore da quando è in azzurro. E non solo per la carambola che provoca favorendo il gol culoso di cui sopra – 4

OLIVERA. Non fa che cincischiare, prudente fino all’autolesionismo – 4,5

SPINAZZOLA dal 45’. Zio Spina stacca la spina – 5

NERES. Talvolta il Profeta David accende una lucina. Ma piccola piccola, eh! – 6

HOILUND. Inesistente – 4,5

LANG. Per certi versi, più concreto del Profeta David, ma sono dettagli soverchi – 6

LUCCA dal 74’. Senza voto

CONTE. Tra infortuni, giocatori contati e tossine post-Juve, è una sconfitta fisiologica. La notizia buona è che stasera non c’è aria di dramma. E in Champions, tutto sommato, ci sono ancora speranze. A proposito di energia: lo stadio di Udine si chiama Bluenergy. Un buon segno – 6

ARBITRO VINCIC (SLOVENIA). Il Benfica ha strameritato ma lui è stato di parte in maniera imbarazzante: non ammonisce nessuno dei portoghesi e tollera le loro scontate sceneggiate per perdere tempo – 4