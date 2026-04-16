Napoli ha davvero la tifoseria migliore del mondo? – PODCAST

Meritano di più? L’autoreferenzialità del Maradona e la squadra

La città più bella del mondo, nonché la civiltà più bella del mondo, non può che esprimere la tifoseria più bella del mondo. O, con falsa modestia, una delle più belle al mondo. Ma è davvero così? Ne parliamo ad Antifútbol, il podcast di Viale De Laurentiis 29 in collaborazione con il Napolista giunto alla quarta puntata.

La “bellezza” è un valore troppo immateriale per trovarne una definizione univoca e oggettiva. Ma sull’effetto che il tifo (nei suoi insiemi: organizzato e spontaneo) ha sulla squadra e sui giocatori qualche riflessione si può fare. Un coro per un calciatore non salverà carriere, ma gratifica chi se lo merita e diverte il pubblico. Gli spalti del Maradona, invece, hanno preferito l’autoreferenzialità: chi per ortodossia ultras, chi perché ha pagato troppo il biglietto per andare allo stadio con l’idea di cantare.

Per le musiche si ringraziano gli O’Funk’Illo (Yo lo coloco) e Marco Crimaldi

Buon ascolto!