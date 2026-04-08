Tra i sogni di gloria dell’Inter e quelli di remuntada del Napoli si frappone una piccola e insidiosa realtà: il Como. Ne parla Renato Bazzini su Libero.

Napoli e Inter hanno un ostacolo in comune: il Como

Si legge su Libero:

Il gol di Politano ha ufficializzato l’ovvio: sarà il Napoli, in scia aperta di cinque vittorie, l’unica e ultima anti-Inter in queste sette giornate conclusive. Un déjà vu rispetto a un anno fa solo nelle partecipanti, perché poi la volata in sé è completamente diversa. L’unico impegno extra per Chivu è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, di fatto una gara secca considerando lo scialbo 0-0 dell’andata. Cadrà il 21 aprile, quando mancheranno solo cinque turni alla fine della Serie A, dunque è evidente che i prossimi due saranno quelli più importanti e si giocheranno anche nei risvolti dati dalla successione cronologica.

Il Napoli andrà a Parma domenica nel pomeriggio, dunque potrà portarsi a -4 e mettere pressione all’Inter, che farà visita al Como soltanto in serata. Viceversa, la settimana successiva toccherà ai nerazzurri giocare prima: venerdì in casa contro il Cagliari, mentre gli azzurri ospiteranno La Lazio il giorno seguente.

Per il resto, i due calendari sembrano fatti con lo stampino: Como, Parma, Bologna e Lazio sono le quattro avversarie in comune su sette totali. Insomma, siamo lì. Perfettamente bilanciato è anche il peso delle motivazioni avversarie: due ostacoli “vivi” a testa. Il Como più la Cremonese per il Napoli e il Cagliari per l’Inter a giocarsi disperatamente la salvezza, mentre il Parma è già relativamente tranquillo.

