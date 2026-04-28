Mbappé al Psg era sano come un pesce; al Real Madrid ha già totalizzato 13 infortuni.

Marca: "Sono quattro nella scorsa stagione e nove in quella attuale. Il francese non riesce proprio a spiegarselo"

Quella vissuta da Kylian Mbappé al Real Madrid è una stagione paradossale dal punto di vista degli infortuni ed è ancora più paradossale se si considera che al Psg aveva una cartella clinica invidiabile. Ne parla Marca.

Mbappé e l’incubo infortuni

Scrive Marca:

Mbappé è protagonista di uno dei “casi clinici” più sorprendenti della stagione. Il francese è arrivato dal Psg con un report medico in cui risultavano 13 stop per infortunio in sette anni nel club parigino. Tutti di lieve entità. Infatti, nelle tre stagioni precedenti al suo arrivo al Real Madrid, aveva accumulato appena 42 giorni di assenza.

Nulla a che vedere con le due stagioni vissute nel club blanco, in cui ha già totalizzato 13 problemi fisici: quattro nella scorsa stagione e nove in quella attuale.

L’incubo del ginocchio

Secondo Marca il problema successivo è stato il noto infortunio al ginocchio. Tutto è iniziato da un colpo subito contro il Celta il 7 dicembre. Il fastidio lo ha costretto a saltare la gara di Champions League contro il Manchester City tre giorni dopo (era in panchina, ma non è entrato). Si è trattato inizialmente di uno stop breve, visto che è rientrato già nella partita successiva contro l’Alavés. Tuttavia, la situazione non era del tutto risolta e si è progressivamente aggravata, dando origine al grande “giallo medico” della stagione al Real Madrid.

Dopo la sosta natalizia, Mbappé ha avvertito nuovamente dolore. Gli esami hanno evidenziato un coinvolgimento del legamento laterale esterno del ginocchio, con una prognosi di almeno tre settimane di stop.

Nonostante questo, il numero 10 è tornato ad allenarsi con Xabi Alonso dopo appena 11 giorni. Ha saltato il Betis in campionato (4 gennaio) e il derby di semifinale di Supercoppa di Spagna (8 gennaio), per poi viaggiare in Arabia. È stato in panchina nel Clásico e ha giocato soltanto 14 minuti.

Viaggio a Parigi

Il Real Madrid ha perso la finale e ha perso nuovamente anche Mbappé. È arrivato così il terzo stop legato al ginocchio. Il giocatore ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto a fermarsi di nuovo. È stato convocato contro la Real Sociedad in Liga, ma – come contro il City – non è sceso in campo. Quarto stop e crescente preoccupazione.

Successivamente è arrivata un’ulteriore assenza, accompagnata da polemiche per una diagnosi giudicata non perfetta e da un viaggio del giocatore a Parigi per proseguire il recupero. Lo stop era iniziato alla vigilia del ritorno della sfida contro il Benfica. Si è trattato del quinto problema al ginocchio, protrattosi per circa tre mesi e che lo ha portato a saltare 10 partite. Ora un nuovo infortunio muscolare lo riporta ancora una volta in infermeria e il malcontento continua a crescere. Mbappé non riesce a spiegarselo.