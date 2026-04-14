Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: Franco Esposito ci lascia a 85 anni

Storica penna del Mattino e del Corriere dello Sport, Franco Esposito era un punto di riferimento assoluto per tutto il panorama giornalistico napoletano e nazionale

Storica penna del Mattino e del Corriere dello Sport, Franco Esposito era un punto di riferimento assoluto per tutto il panorama giornalistico napoletano e nazionale. È scomparso questa mattina, all’età di 85 anni. Oltre al calcio, le sue passioni erano la pallanuoto e il pugilato.

Addio a Franco Esposito, decano del giornalismo sportivo

Una carriera professionale a dir poco lunghissima e una capacità di raccontare gli eventi sportivi degna dei più grandi: la sua vita è stata costellata di reportage e vissuta sempre sul campo, soprattutto come inviato. Ha spesso seguito eventi importantissimi come i Mondiali ed è stato anche autore di diversi saggi di taglio sportivo, dedicando volumi al Napoli e ai suoi protagonisti. Una grande perdita per tutto il mondo giornalistico.

Il cordoglio del Napoli

Su X:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano.”

L’ex pugile Patrizio Oliva lo ricorda così:

“Un giornalista sportivo di talento, uno scrittore appassionato, ma soprattutto una persona che ha creduto in me fin dal primo match, quando ero solo un ragazzo. È lui che mi ha dato il soprannome “Lo Sparviero”, è lui che ha seguito ogni passo della mia carriera, senza mai smettere di sostenermi, di spronarmi, di scommettere su di me. Oggi il dolore è grande”.

Anche il presidente del comitato regionale campano della federazione italiana nuoto e presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale esprime il cordoglio di tutti gli sportivi per la scomparsa di Franco Esposito.

“La sua perdita – sottolinea Bracale – ha suscitato profondo dolore e ci rattrista profondamente, perché con Franco Esposito non se ne va solo un grande giornalista, ma anche una persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare con grande impegno e passione lo sport e i suoi protagonisti. Franco – rileva Bracale – era un grande esperto di tutte le discipline sportive che sapeva descrivere con spirito critico e con grande competenza. Gli sport natatori, in particolare, erano sempre al centro della sua attenzione e al Circolo Canottieri Napoli era di casa. Lo ricorderemo sempre – conclude il presidente della Fin Campania – per la sua passione, la sua professionalità e la sua umanità che ha sempre dimostrato lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti”.