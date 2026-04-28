L’intera organizzazione arbitrale è circa il 34% dei costi della Figc: Rocchi percepirebbe 200mila euro annui

Lo scandalo Rocchi, un po’ appiattito oggi, c’è da dire, ha scoperchiato un vaso di Pandora bello grosso, permettendo a tutti di scavare e riportare alla luce dati molto interessanti. E scavi, scavi, trovi anche i costi che la Figc si sobbarca per il sistema arbitrale nella sua interezza. Il punto di Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport.

Figc, ma quanto ti costano gli arbitri

Innanzitutto c’è da specificare che l’Aia non è sganciata dalla Federcalcio e che è proprio quest’ultima a doversi preoccupare delle risorse finanziarie. “In base all’ultimo bilancio pubblicato dalla Figc, al 31 dicembre 2024, le spese del mondo arbitrale ammontano a 66,5 milioni, pari al 34% dei costi operativi complessivi della Federazione. Si suddividono così:

26 milioni per le spese arbitrali dei campionati professionistici 27,5 per quelle dei campionati dilettantistici 9,5 per quelle dei tornei giovanili 2 per le sezioni territoriali Aia 1 per raduni e formazione (esclusa l’attività professionistica) 500mila euro per gli osservatori per attività federale

I compensi di Rocchi

E il buon Gianluca quanto guadagna? Anni e anni di duro lavoro vanno ricompensati:

I designatori sono nominati dall’Aia ma, tecnicamente, sono pagati dalla Figc, sebbene non abbiano alcun tipo di rapporto con essa, vista la piena autonomia gestionale dell’Associazione italiana arbitri. Secondo rumors non confermati, Gianluca Rocchi percepirebbe circa 200 mila euro annui.”

Le cifre nel concreto

Sì, ma in soldoni, quanto intascano gli arbitri?

“Quanto guadagna un arbitro italiano di alto livello? Dirigere una partita di Serie A vale (al lordo) 4000 euro. In Serie B si scende a 2000 euro. Il Var in A incassa a partita 1700 euro e in B 800 euro. Da quarto uomo sono 500 euro in A e 200 in B. Per gli assistenti, 1400 euro in A e 600 in B. Per l’Avar, 800 euro in A e 400 euro in B.”