Inzaghi: “Non ho scelto l’Arabia per i soldi, non avevo bisogno di denaro”

Al quotidiano La Libertà: "Gli anni all’Inter sono stati molto appaganti, ma anche piuttosto stressanti. Io In Nazionale? Lusingato, ma sto bene qui"

Intervistato dal quotidiano la Libertà, Simone Inzaghi è ritornato sulla sua scelta di andare ad allenare in Arabia Saudita.

Le parole di Inzaghi

L’ex Inter commenta così l’idea di allenare la Nazionale:

“Mi sento onorato, ma sto bene qui e ho ancora un anno di contratto con l’Al Hilal. Mi dispiace molto che l’Italia non partecipi ai Mondiali per la terza volta consecutiva: mi sento italiano al cento per cento e mio fratello ha persino vinto un Mondiale. Sono convinto che il calcio italiano si riprenderà presto, lo seguo sempre con grande attenzione. Detto questo, ho lasciato il calcio italiano per diversi motivi.”

Sui motivi per cui ha lasciato il calcio italiano: