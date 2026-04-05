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Inzaghi: “Non ho scelto l’Arabia per i soldi, non avevo bisogno di denaro”

Al quotidiano La Libertà: "Gli anni all’Inter sono stati molto appaganti, ma anche piuttosto stressanti. Io In Nazionale? Lusingato, ma sto bene qui"

Simone Inzaghi

nter Milan's Italian coach Simone Inzaghi reacts during the Coppa Italia second leg semi-final football match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro stadium in Milan on April 23, 2025. Piero CRUCIATTI / AFP

Intervistato dal quotidiano la Libertà, Simone Inzaghi è ritornato sulla sua scelta di andare ad allenare in Arabia Saudita.

Le parole di Inzaghi

L’ex Inter commenta così l’idea di allenare la Nazionale:

“Mi sento onorato, ma sto bene qui e ho ancora un anno di contratto con l’Al Hilal.  Mi dispiace molto che l’Italia non partecipi ai Mondiali per la terza volta consecutiva: mi sento italiano al cento per cento e mio fratello ha persino vinto un Mondiale. Sono convinto che il calcio italiano si riprenderà presto, lo seguo sempre con grande attenzione. Detto questo, ho lasciato il calcio italiano per diversi motivi.”

Sui motivi per cui ha lasciato il calcio italiano:

“Che sia andato via per soldi? No, non è così. Guadagnare bene fa certamente piacere, è naturale, ma la mia scelta è stata dettata da altre valutazioni: non avevo bisogno di denaro. Gli anni all’Inter sono stati molto appaganti sotto il profilo professionale, ma anche piuttosto stressanti.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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