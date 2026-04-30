Inter-Roma, sul rigore Bisseck mancano 50-60 secondi di registrazione

Ne scrive anche Fanpage che aggiunge: non è una novità, le registrazioni sono soggette a editing. Gervasoni nell'interrogatorio potrebbe chiarire l'episodio

Inter-Roma è un caso all’attenzione della Procura della Repubblica? Secondo il Corriere della Sera no. Per la Gazzetta e Repubblica sì. Ne scrive anche Fanpage.

A proposito del mancato rigore concesso all’Inter per fallo su Bisseck e della eventuale frase del Var Di Bello (“fatti fatti tuo”) all’assistente Piccinini che avrebbe voluto rivedere l’azione, ci sarebbe un buco nella registrazione inviata a Open Var.

Scrive Fanpage che a Open Var (trasmissione di Dazn) furono mandati in onda 37 secondi di audio Var ma l’azione di revisione durò un minuto e mezzo. Mancano quindi tra i 50 e i 60 secondi. Che cosa è successo? Perché?

Spesso le registrazioni inviate a Dazn sono sottoposte a editing

L’audio integrale è stato dunque tagliato, cosa che non rappresa un unicum. Spesso accade che le registrazioni inviate a Dazn siano poi oggetti di tagli e editing (anche per evitare parolacce, magari).

Lo stesso Fanpage aggiunge che

non è ad oggi oggetto di indagine da parte della Procura di Milano.

Bisogna capire se oggi Gervasoni, che è ancora in caserma di Guardia di Finanza per l’interrogatorio, avrà l’occasione di chiarire.