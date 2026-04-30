In Spagna definiscono il Real Madrid arretrato, lontano anni luce da Psg e Bayern

Psg–Bayern ha rappresentato un duro confronto con la realtà per l’ambiente Real Madrid: i Blancos non sono ancora capaci né di sostenere quei ritmi né di esprimere una pressione così efficacemente organizzata. In sostanza, secondo Marca, la squadra prima di Alonso e poi di Arbeloa è rimasta indietro rispetto a un calcio moderno che corre come un treno.

Un Real Madrid “arretrato”

“Il confronto con l’élite attuale è inevitabile. La sfida tra Psg e Bayern ha lasciato una conclusione evidente: il calcio di massimo livello oggi si gioca attraverso una pressione organizzata.