In Spagna definiscono il Real Madrid arretrato, lontano anni luce da Psg e Bayern
Marca: "Il calcio di massimo livello oggi si gioca attraverso una pressione organizzata. Il Real, ad oggi, non è capace di farla"
Mg Bergamo 10/12/2024 - Champions League / Atalanta-Real Madrid / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: Kylian Mbappe-Vinicius Junior
Psg–Bayern ha rappresentato un duro confronto con la realtà per l’ambiente Real Madrid: i Blancos non sono ancora capaci né di sostenere quei ritmi né di esprimere una pressione così efficacemente organizzata. In sostanza, secondo Marca, la squadra prima di Alonso e poi di Arbeloa è rimasta indietro rispetto a un calcio moderno che corre come un treno.
Un Real Madrid “arretrato”
“Il confronto con l’élite attuale è inevitabile. La sfida tra Psg e Bayern ha lasciato una conclusione evidente: il calcio di massimo livello oggi si gioca attraverso una pressione organizzata.
Non si tratta solo di correre di più, ma di farlo meglio. Entrambe le squadre trasformano la pressione in un sistema collettivo perfettamente coordinato. Non aspettano l’errore: lo provocano. Ogni giocatore sa quando attivarsi, come chiudere le linee di passaggio e dove posizionarsi per mantenere compatto il blocco. Il risultato è un ritmo costante, senza pause, che soffoca l’avversario fin dalla costruzione. Da qui nasce l’elogio del calcio visto al Parco dei Principi.”
Dove sbagliano i Blancos
Secondo l’analisi di Marca, la pressione portata avanti dai calciatori del Real è reattiva, priva di sincronizzazione e quindi incapace di essere sostenuta a lungo; per questo i Blancos si trovano a inseguire.
“I dati in Champions League lo confermano: il Madrid ha registrato 98 pressioni alte (cioè le volte in cui hanno portato avanti un tipo di pressione alta, ndr) in 14 partite, con 26 tiri e solo 2 gol. Numeri lontani da quelli dei principali concorrenti: il Psg arriva a 144 pressioni in 15 gare con 7 gol, mentre il Bayern ne totalizza 131 con 6 reti in una partita in meno.”