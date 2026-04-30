Fabegras: “Psg-Bayern è il segnale di dove sta andando il calcio moderno, è stata una goduria”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Napoli, Cesc Fabregas ha avuto modo di commentare Psg–Bayern, affermando di aver imparato molto. Magari anche su come piazzare la difesa direttamente a Monza, chi lo sa.

Fabregas su Psg-Bayern: “Ho imparato moltissimo”

Ha detto Fabregas:

Ha visto Psg-Bayern, per molti la partita più spettacolare del secolo… cosa ne pensa?

“Se sei l’allenatore di una delle due squadre probabilmente soffri di più, ma da spettatore, quando ti aspetti una grande partita… non immaginavo di assistere a qualcosa del genere. Penso di aver visto la miglior gara della mia vita: è anche un segnale di dove sta andando il calcio moderno. Non c’è stata molta tattica collettiva. Ho imparato tantissimo, una goduria”

Ha rivisto in Psg o Bayern qualcosa del vostro gioco?

“Noi cerchiamo di mettere in pratica alcune di quelle situazioni. Oggi, ad esempio, ho mostrato ai centrocampisti, al trequartista e all’attaccante un video di circa venti minuti per confrontare ciò che fanno loro con quello che proponiamo noi. Ai ragazzi piace molto apprendere: a volte certe cose risultano anche più semplici di quanto si pensi. È chiaro che dall’altra parte ci sono giocatori di altissimo livello, ma se non provi a replicare certi movimenti in allenamento diventa impossibile crescere. Serve qualcuno che ti faccia vedere cosa fa il migliore in quel ruolo in questo momento, così da poterlo applicare prima in allenamento e poi, gradualmente, anche in partita. Io cerco sempre di prendere come riferimento il top.”