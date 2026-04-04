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Il ritorno di Mbappè non basta: il Real cade in casa del Maiorca e va a -4 dal Barcellona primo

Finisce 2-1 per il Maiorca: decisivo il gol al 90° dell’ex Lazio Muriqi. In caso di vittoria stasera contro l’Atletico, il Barcellona salirebbe a +7

Mbappé

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe sits on the bench during the UEFA Champions League, round of 16 second leg football match between Manchester City and Real Madrid at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on March 17, 2026. Paul ELLIS / AFP

Non bastano i 90 minuti del fuoriclasse francese, finalmente tornato in campo con il proprio club. Il Real Madrid cade in casa del Maiorca e spalanca un’autostrada al Barcellona.

Ahia Real: brutta caduta contro il Maiorca

Riporta Footmercato:

Al ritorno dalla sosta internazionale, il Real Madrid aveva un’occasione importante in Liga. In attesa dello scontro tra Atlético de Madrid e Barcellona di stasera, i Blancos avevano la possibilità di mettere pressione al rivale catalano e di ridurre a un punto il distacco, andando a vincere contro il fanalino di coda, il Maiorca.

Su un buon cross di Maffeo, Morlanes, solo al centro dell’area, ha sorpreso il Real poco prima dell’intervallo (1-0, 43’).

Nel finale, il Real Madrid ha provato a svegliarsi, ma mancava la precisione per impensierire il solido blocco difensivo dell’undici balearico. Tuttavia, su un ultimo calcio d’angolo, Militao è saltato più in alto di tutti e ha trovato l’1-1 al minuto 88.

Infine, dopo un nuovo errore difensivo dei Blancos, Muriqi ha controllato il pallone e ha incastonato un gioiello sotto la traversa di Lunin (2-1, 90’+2).

Dopo questo crudele epilogo, il Real Madrid perde per la prima volta dal 2 marzo scorso e resta a quattro punti dal Barcellona, che giocherà sul campo dell’Atlético. 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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