Il ritorno di Mbappè non basta: il Real cade in casa del Maiorca e va a -4 dal Barcellona primo

Al ritorno dalla sosta internazionale, il Real Madrid aveva un’occasione importante in Liga. In attesa dello scontro tra Atlético de Madrid e Barcellona di stasera, i Blancos avevano la possibilità di mettere pressione al rivale catalano e di ridurre a un punto il distacco, andando a vincere contro il fanalino di coda, il Maiorca.

Su un buon cross di Maffeo, Morlanes, solo al centro dell’area, ha sorpreso il Real poco prima dell’intervallo (1-0, 43’).

Nel finale, il Real Madrid ha provato a svegliarsi, ma mancava la precisione per impensierire il solido blocco difensivo dell’undici balearico. Tuttavia, su un ultimo calcio d’angolo, Militao è saltato più in alto di tutti e ha trovato l’1-1 al minuto 88.

Infine, dopo un nuovo errore difensivo dei Blancos, Muriqi ha controllato il pallone e ha incastonato un gioiello sotto la traversa di Lunin (2-1, 90’+2).

Dopo questo crudele epilogo, il Real Madrid perde per la prima volta dal 2 marzo scorso e resta a quattro punti dal Barcellona, che giocherà sul campo dell’Atlético.