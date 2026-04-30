Il Corsera smentisce la Gazzetta su Bisseck (non c’è audio, né è nell’inchiesta)

Hanno lo stesso editore. Il Corriere della Sera chiarisce che non c'è alcun audio manomesso né alcuna frase. La Gazzetta invece va di condizionale, allude e illude la tifoseria interista

L’editore è lo stesso, Urbano Cairo, ma le notizie no. Questa inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sugli arbitri e le presunte designazioni pilotate per favorire alcuni club (fin qui si parla di arbitri graditi e sgraditi all’Inter) è manna per chi ama osservare i movimenti dei giornali. Oggi balza all’occhio la distanza tra i due giornali che hanno come editore Urbano Cairo. Ed emerge che la Gazzetta non sa quel che scrive il Corriere della Sera.

Mentre il Corsera scrive in modo molto chiaro che il presunto rigore non assegnato in Inter-Roma (fallo su Bisseck) non è nell’inchiesta e che non c’è alcun audio sottratto o manomesso né tantomeno la celebre frase “fatti fatti tuoi” dal Var all’assistente al Var, la Gazzetta invece fa finta di nulla e scrive che il pm Ascione potrebbe aver trovato audio e video di quella partita.

Il Corsera non usa condizionali, dà la notizia secca

La differenza è che il Corriere della Sera, con Luigi Ferrarella, non mette condizionali. Scrive chiaro e tondo che non c’è nulla, che Inter-Roma non è nell’inchiesta. La Gazzetta allude, va di condizionale.

Ecco cosa scrive il Corsera:

Il riferimento era al fallo sull’interista Bisseck il 27 aprile 2025, al mancato intervento dell’arbitro, e al fatto che Gervasoni avrebbe «bussato» alla sala Var per invitare un varista interventista a non immischiarsi: le voci sulla misteriosa assenza del relativo audio Var non sembrano tuttavia aver trovato fondamento, la Procura mostra di non ritenere condizionata quella situazione (giusta o sbagliata che sia stata), e ad oggi la partita Inter-Roma non è tema dell’inchiesta.

La Gazzetta ancora parla di audio e video di Inter-Roma

Poche righe belle, asciutte.

La Gazzetta invece opta per una visione più immaginifica a proposito dell’interrogatorio di stamattina a Gervasoni, densa di condizioni e “possibile”:

Gli inquirenti potrebbero chiedergli spiegazioni su altre gare, magari proprio su quell’Inter-Roma dell’aprile 2025 con il “fatevi i fatti vostri” che Gervasoni avrebbe detto ai varisti Di Bello e Piccinini per non farli intervenire dopo il fallo di Ndicka ai danni dell’interista Bisseck. Possibile che il pm Ascione abbia trovato audio e video del momento in cui Gervasoni avrebbe detto “fatevi i fatti vostri” ai varisti Di Bello e Piccinini per non farli intervenire dopo il fallo di Ndicka su Bisseck.

Sarebbe bastato fare una telefonata a Luigi Ferrarella decano della cronaca giudiziaria italiana.