Fioccano i votacci per i “Fab4”: Conte capirà che non possono giocare insieme?

Ci avessero detto che, al sentire il termine “Fab 4”, avremmo avuto le allucinazioni da shell shock, non sappiamo come avremmo reagito. La cruda ed evidente realtà è una: gli unici Fab 4 esistiti sono i Beatles; gli altri sono stati un esperimento di pura vanagloria, il desiderio di vedere quei quattro nomi insieme, miseramente naufragato.

Ma non da ora: già da ottobre era palese. Continuare a insistere è puro autolesionismo. Le pagelle della Gazzetta fotografano in maniera impietosa il loro continuo pestarsi i piedi.

Altro che Fab4, le pagelle della Gazzetta

Per De Bruyne e Anguissa un bel 4,5, mentre per McTominay e Lobotka un 5 di incoraggiamento, diciamo così, come facevano le maestre con le mamme preoccupate per addolcire la realtà dei fatti.

E la realtà dei fatti, quando viene ignorata, di solito si ripresenta come un hook di Tyson al mento. Ieri il botto l’avete sentito? Sono un milione di mascelle che si frantumavano a terra dopo averli rivisti di nuovo tutti insieme.

Spazio a chi vuole costruirsi un futuro in maglia Napoli, in un modulo consono alle caratteristiche di tutti. L’insistenza di Conte nei confronti dei cosiddetti “Fab 4” urla più il capolinea della sonora ripassata di ieri.

Le alternative

Considerando che Anguissa e Lobotka appaiono tremendamente fuori fase, si potrebbe vedere una mediana composta da McTominay e Gilmour, con De Bruyne a supporto della punta e libero di guardare la porta. Gilmour non garantirà l’interdizione di Lobotka, ma dà un boost alla verticalizzazione e alla velocità di manovra non indifferente. Conte, purtroppo, è spesso legato ai suoi uomini e alle sue convinzioni; non a caso l’equivoco tattico non è mai stato chiarito.