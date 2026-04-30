Fabregas: “Il Napoli è cresciuto molto negli ultimi anni e oggi le aspettative sono alte”

Il gol di Douvikas contro il Genoa lo avevate preparato il giorno prima…

“Quando siamo riusciti a uscire dal loro pressing, il Genoa si è abbassato e noi abbiamo sviluppato l’azione con calma. Se ho rivisto il mio Como al massimo livello? Sì: mentalità e coraggio.

Sono stato capitano di una squadra molto giovane come l’Arsenal: le richieste erano altissime, venivamo dall’epoca di Henry e, quando Wenger ha cambiato filosofia, non è stato semplice. Devi comunque provare a vincere, ma lo fai con un gruppo diverso, meno esperto. Non sempre tutto funziona: può mancare fiducia oppure non si è abituati alla pressione del giudizio.

Quando vai a giocare a Genova, con 30mila persone, contro una squadra in fiducia che ti aggredisce, diventa complicato. In certi momenti potresti pensare di nasconderti, di non voler ricevere palla. Noi invece abbiamo continuato a giocare con la nostra identità e il nostro atteggiamento.”

“Gli allenamenti di Conte ti spingono al massimo”

Allenamenti di Conte molto intensi: quanto ha assimilato da quell’esperienza? Qui si vede più gestione delle energie…

“Non saprei. Ripensando ai due anni con Antonio era tutto diverso, ma se la domanda è se abbia imparato qualcosa da lui, allora sì: tantissimo. Mi ha messo davvero alla prova sul piano fisico, per richieste, corsa, intensità, il fatto di dover andare sempre al massimo.

Anch’io cerco quegli aspetti nella mia squadra, magari in maniera differente, anche nel lavoro senza palla. Alla fine i principi sono simili. È vero che dopo 4-5 mesi di adattamento al suo metodo, a dicembre stavo benissimo: fisicamente mi sentivo fortissimo.

Una volta abituato al suo modo di lavorare e alla sua mentalità, credevo completamente in quello che faceva.”

Pensa che Sergi Roberto possa diventare allenatore? E magari lavorare con lei? Intanto il contratto è in scadenza…