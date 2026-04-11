De Zerbi: “Voglio rivedere il Tottenham di Postecoglou”

In conferenza: "Voglio tenere il possesso palla, ho visto giocatori pieni di energia. Ero un po’ triste e dispiaciuto per quanto detto su di me dopo le dichiarazioni su Greenwood, sono sempre stato contro ogni tipo di violenza".

Roberto De Zerbi affronterà la sua prima partita da tecnico del Tottenham domani, contro il Sunderland. Gli Spurs, dopo la vittoria del West Ham sui Wolves, sono scesi al terzultimo posto, in zona retrocessione.

La sua prima conferenza stampa con la nuova squadra, riportata dal Times.

La conferenza stampa di De Zerbi

“Nel mio progetto c’è sicuramente l’idea di restare a lungo. Di provare a portare il Tottenham stabilmente nelle prime posizioni della Premier League“.

“Voglio tenere il possesso palla. Voglio vedere il Tottenham che osservavo con Postecoglou perché, nella mia seconda stagione al Brighton, Postecoglou era qui con molti di questi giocatori ed era una delle migliori squadre per qualità di gioco. Non ho tempo per pensare ad altro. Solo calcio, conoscere i giocatori, organizzare, trasmettere e trovare il modo migliore per trasferire le mie idee che voglio vedere in campo già da domenica“.

È rimasto sorpreso dalle critiche per quanto detto su Greenwood?

“Non sono stato sorpreso. Ero un po’ triste e dispiaciuto, perché mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso. Questo tema mi sta molto a cuore, sono molto sensibile, sia per la persona che sono, sia perché ho una figlia. E quindi devo ribadire ciò che ho detto: sono sempre stato contro — sempre — ogni tipo di violenza, soprattutto contro le donne. Ma non solo la violenza, anche solo battute sessiste o altri comportamenti sessisti. So chi sono, so che tipo di persona sono, quindi non mi hanno infastidito… mi hanno solo rattristato“.

Alla domanda se sperasse che i tifosi contrari accettassero le sue scuse, il tecnico ha risposto:

“Sì, anche perché non tornerò più su questo tema“.

Sull’umore della squadra, De Zerbi ha dichiarato:

“Si può immaginare un certo clima nello spogliatoio o al centro di allenamento, ma non è così. Ho visto i giocatori pieni di energia, con passione quando siamo in sala riunioni a parlare di calcio e di due o tre principi. Erano concentrati nel modo giusto, quindi sono positivo da questo punto di vista“.