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De Laurentiis: “McTominay è come un attore”

Alla Cbs: "Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma lui ha davvero una personalità pazzesca. Film in futuro? Per ora lasciamolo giocare".

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Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dalla Cbs in occasione della presentazione del film “Ag4in” a Los Angeles, sul quarto scudetto conquistato dagli azzurri.

Il patron del Napoli ha parlato di Scott McTominay, arrivato in Italia nell’estate 2024 e tra i calciatori più decisivi per lo scudetto.

Le parole di De Laurentiis

McTominay ha fatto qualcosa di incredibile in Italia: quando lo avete acquistato, credevate potesse farcela?

Scott credo sia un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca“.

Puoi inserirlo in qualche film in futuro?

Lasciamolo giocare“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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