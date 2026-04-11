De Laurentiis: “McTominay è come un attore”

Alisson Santos: “Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, voglio portare in campo la stessa felicità nel giocare”

Sui social: "In quell’azione mi sono accentrato per avere più spazio, poi lì Giovane mi ha servito bene e ho controllato col sinistro prima di calciare. È stata una gioia enorme segnare"