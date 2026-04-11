De Laurentiis: “McTominay è come un attore”
Alla Cbs: "Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma lui ha davvero una personalità pazzesca. Film in futuro? Per ora lasciamolo giocare".
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dalla Cbs in occasione della presentazione del film “Ag4in” a Los Angeles, sul quarto scudetto conquistato dagli azzurri.
Il patron del Napoli ha parlato di Scott McTominay, arrivato in Italia nell’estate 2024 e tra i calciatori più decisivi per lo scudetto.
Le parole di De Laurentiis
McTominay ha fatto qualcosa di incredibile in Italia: quando lo avete acquistato, credevate potesse farcela?
“Scott credo sia un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca“.
Puoi inserirlo in qualche film in futuro?
“Lasciamolo giocare“.