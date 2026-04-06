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De Laurentiis esulta per la vittoria: “Bravissimo Conte con i cambi”

Da Los Angeles: "Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!"

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Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Dopo la grande vittoria del Napoli contro il Milan è arrivato, puntuale come sempre, il messaggio del presidente, Aurelio De Laurentiis, per festeggiare la prestazione e il secondo posto in classifica. Il presidente del Napoli non era allo stadio Maradona questa sera, ma ha seguito comunque la partita dagli Stati Uniti d’America, dove si trova per motivi di lavoro.

De Laurentiis dopo Napoli-Milan

Dopo la vittoria, il presidente si è congratulato pubblicamente con la squadra.

“Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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