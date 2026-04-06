De Laurentiis esulta per la vittoria: “Bravissimo Conte con i cambi”

Manna: “Volevamo solo decidere insieme a Lukaku, non gli avremmo proibito di lavorare in Belgio”

A Dazn: "Non siamo contenti, lui sa che ci saranno conseguenze. Ora lui non c'è, parlarne non ha senso. Stasera sarà una partita tosta e lunga, Giovane è molto professionale e oggi ha la sua chance"