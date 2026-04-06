De Laurentiis esulta per la vittoria: “Bravissimo Conte con i cambi”
Da Los Angeles: "Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!"
Dopo la grande vittoria del Napoli contro il Milan è arrivato, puntuale come sempre, il messaggio del presidente, Aurelio De Laurentiis, per festeggiare la prestazione e il secondo posto in classifica. Il presidente del Napoli non era allo stadio Maradona questa sera, ma ha seguito comunque la partita dagli Stati Uniti d’America, dove si trova per motivi di lavoro.
De Laurentiis dopo Napoli-Milan
Dopo la vittoria, il presidente si è congratulato pubblicamente con la squadra.
“Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!”