De Bruyne: “Dobbiamo vincere e sperare che l’Inter faccia degli errori”

A Dazn: "Sto bene, non è mai facile tornare dopo un infortunio, ma adesso mi sento bene"

Il simbolo del Napoli in questo momento, Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Parma

De Bruyne a Dazn

Come ti senti?

“Sto bene, questa è la cosa più importante. Ho avuto altri infortuni e sono tornato, non è mai semplice tornare, ma ora mi sento bene”

Cosa c’è nei vostri pensieri?

“Siamo molto tranquilli, noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e pensare a vincere più partite possibili. È il nostro lavoro, a volte stai sopra, altre sotto, noi dobbiamo pensare a giocare e sperare che l’Inter faccia qualche errore”