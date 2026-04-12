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De Bruyne: “Dobbiamo vincere e sperare che l’Inter faccia degli errori”

A Dazn: "Sto bene, non è mai facile tornare dopo un infortunio, ma adesso mi sento bene"

Conte schiera il tridente di Manchester pagelle

Dc Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne-Rasmus Hojlund

Il simbolo del Napoli in questo momento, Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Parma

De Bruyne a Dazn

Come ti senti?

“Sto bene, questa è la cosa più importante. Ho avuto altri infortuni e sono tornato, non è mai semplice tornare, ma ora mi sento bene”

Cosa c’è nei vostri pensieri?

Siamo molto tranquilli, noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e pensare a vincere più partite possibili. È il nostro lavoro, a volte stai sopra, altre sotto, noi dobbiamo pensare a giocare e sperare che l’Inter faccia qualche errore”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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