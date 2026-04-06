Conte: “Se ci fossimo qualificati ai Mondiali, ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, lancia un monito nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan, sulla questione Nazionale

“Non dimentichiamo che l’anno scorso negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via alla Juventus o sbaglio? Perché poi bisogna sottolineare certe cose. È giusto che i media scrivano e che il mio nome faccia parte di quelli presi in considerazione. Se io fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l’ambiente, sicuramente è un motivo di lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il Paese, ma voi sapete com’è la mia situazione, siamo concentrati sul Napoli, sapete che a fine anno mi incontrerò col presidente. Quello che mi dispiace è che se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali, si sarebbe parlato di grande impresa di calcio italiano che è in salute, giusto per farvi capire come è il calcio. Non è la prima volta che non ci qualifichiamo, io dico che dopo tre Mondiali bisogna fare qualcosa di vero, ma quando sono stato ct, si è parlato tanto, ma io ho trovato poco aiuto. Penso che anche nei disastri ci siano cose da salvare, adesso ne abbiamo scritto per una settimana, abbiamo dato da mangiare a tutti e poi si dimentica. Se ci fossimo qualificati ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti, troviamo una via di mezzo. Qualcosa deve essere fatta sicuramente”