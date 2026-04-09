Conte e De Laurentiis, fissato il summit a Ischia il 24 maggio

CorSport: sarà tempo di fare bilanci in vista della prossima stagione. Intanto, il patron tornerà a Napoli prima del match contro la Lazio e presto gli verrà conferita la cittadinanza onoraria.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per il summit di fine stagione. Il tecnico è accostato alla Nazionale italiana per il post-Gattuso e si dovrà vedere se resterà a Napoli ancora un altro anno, come da contratto.

Il summit di Conte e De Laurentiis

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata che da calendario è in agenda il 24 maggio. I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74esimo compleanno del presidente e per affrontare il domani: sarà il momento del bilancio al termine di una stagione dall’esito ancora incerto.

Il patron azzurro, intanto, seguirà dagli States anche Parma-Napoli di domenica. Il suo rientro in Italia è previsto esattamente tra una settimana, il 16 aprile. Sono e saranno giorni frenetici, questi, con De Laurentiis che fino ad ora si è diviso tra la prima statunitense del film “Ag4in” e la cittadinanza onoraria ricevuta dalla sindaca di Los Angeles, Karen Bass. E ora, attesa per quella napoletana. Da parte dell’amministrazione comunale è chiara la volontà di procedere con un riconoscimento dall’elevato valore simbolico per il presidente del terzo e del quarto scudetto detto che ha ormai da anni legato il suo nome alla città di Napoli. L’annuncio è arrivato ieri dal sindaco Gaetano Manfredi.