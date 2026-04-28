Concreto, giovane e vincente: la Roma è affascinata da Manna. L’obiettivo? Strapparlo al Napoli
Il Corsport: "Parla quattro lingue ed è capace di creare un mix di squadra perfetto. Strapparlo al Napoli è difficile, ecco perché, sullo sfondo, potrebbero entrare in scena direttamente i Friedkin"
La Roma non molla Manna
È il suo il profilo che unisce, che convince, che accende entusiasmo. Il pressing della Roma è serrato, continuo. L’obiettivo? Strapparlo al Napoli con cui ha vinto lo scudetto all’esordio e portarlo nella Capitale per aprire un nuovo ciclo. Manna piace perché è moderno (parla quattro lingue), concreto, giovane, vincente.
La cosa che affascina del ds è la sua capacità di creare un mix di squadra perfetto, perché se da un lato ci sono investimenti sicuri come McTominay, dall’altro anche i colpi in prospettiva sono sintomo di un fiuto per i giovani non indifferente. E Manna coi giovani è un maestro: vedi Raspadori, suo colpo, o i vari Barido, Hasa e Milton Pereira, oltre ad Alisson già protagonista in prima squadra. Questa capacità di creare valore piace anche allo stesso Gasperini.
Potrebbero intervenire i Friedkin
Addirittura, il Corsport paventa una discesa in campo dei Friedkin persona:
“Ma attenzione: la strada è tutt’altro che in discesa. Convincere prima Manna e poi De Laurentiis non sarà semplice. Il diesse è legato al Napoli da un contratto lungo, fino al 2029. Serve un colpo da maestro, uno di quelli che spostano gli equilibri prima ancora del mercato dei giocatori. Ecco perché, sullo sfondo, potrebbero entrare in scena direttamente i Friedkin. “