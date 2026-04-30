C’è troppa attesa per l’interrogatorio di Gervasoni (spostato in un luogo segreto)

Bisogna sempre leggere Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera per capire lo stato dell’inchiesta della Repubblica di Milano sugli arbitri e sulla Serie A. Ferrarella è il faro della cronaca giudiziaria italiana. Stamattina smonta il casino mediatico su Inter-Roma (per la Procura non c’è nulla, né sparizione dell’audio Var, né bussate eccetera). E poi scrive dell’interrogatorio previsto questa mattina da parte del pm Ascione (titolare dell’inchiesta) a Gervasoni (il vice del designatore Rocchi, il responsabile del Var). E consiglia: meglio non attendersi nulla da questo interrogatorio. Anche perché formalmente Gervasoni è indagato per Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025, insomma non proprio roba succosa.

Quindi meglio non eccitarsi per il fatto che l’interrogatorio sia stato spostato dalla caserma della Guardia di Finanza a un luogo segreto. Probabilmente è stato fatto per evitare il codazzo di giornalisti, forse sarà stata una richiesta dello stesso Gervasoni. L’interrogatorio in sé potrebbe essere poco interessante.

L’interrogatorio interessante sarebbe stato quello di Rocchi

Ricordiamo, e lo ricorda lo stesso Ferrarella sul Corriere della Sera, che l’interrogatorio sarebbe stato quello del designatore Rocchi. Ma lui ha preferito negarsi. Negandosi ha evitato che il pm Ascione fosse obbligato a rivelare i nomi dei partecipanti a quella famosa riunione a San Siro per decidere come regolarsi in base agli arbitri graditi e sgraditi all’Inter. Ricordiamo che sul punto ieri Fanpage ha pubblicato un brevissimo stralcio di un’intercettazione ambientale. Quindi ci sono le intercettazioni. E nell’intercettazione c’è scritto che si capisce con chi parla Rocchi quando lavora alle designazioni pro Inter. Rocchi, non presentandosi, butta la palla in tribuna. Il perdere tempo in alcune occasioni può essere un’arte. Ricordiamo, tra l’altro, che in estate il pm Ascione lascerà l’inchiesta, ha vinto un concorso e passerà ad altro incarico.