Carnevali: “Serie A a 16 squadre? Non concordo con De Laurentiis, un sogno non si nega a nessuno”

“Noi abbiamo la fortuna di disporre di uno stadio e anche di una proprietà italiana. Non sono molte, poi dipende. Ho letto l’intervista di De Laurentiis, con idee che non condivido affatto. Parla di campionato a 16 squadre, oggi siamo a 20: calma… Poi sostiene che non possano giocare in Serie A squadre di piccole città: un sogno non si può negare a nessuno”.

Incalzato riguardo un campionato a 18 squadre:

“Saremmo anche disponibili ad aprire una riflessione, che però non si limiti alla Serie A ma coinvolga tutto il sistema: si può rivedere l’intera struttura. Oggi ci sono criticità, tra rinvii e impegni della Nazionale, legate al calendario: dobbiamo fare il possibile per permettere ai nostri giocatori di andare in Nazionale e allo stesso tempo di riposare. Però non deve nemmeno accadere che queste società importanti vadano a giocare amichevoli all’estero per incassare qualche entrata in più. Insomma, il tempo c’è: ragioniamo con attenzione”.