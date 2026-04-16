Carnevali: “Serie A a 16 squadre? Non concordo con De Laurentiis, un sogno non si nega a nessuno”
All'evento del Foglio: "A 18 squadre saremmo anche disponibili ad aprire una riflessione, che però non si limiti alla Serie A ma coinvolga tutto il sistema"
Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport
nella foto: Aurelio De Laurentiis
Le proposte di De Laurentiis, arrivate durante la sua consueta “modalità fiume in piena”, hanno già fatto storcere più di qualche naso. In particolare quello di Giovanni Carnevali, che, all’evento organizzato da Il Foglio, ha risposto così al patron azzurro.
Le parole di Carnevali
In particolare, a Carnevali non è andata giù la proposta su una Serie A a 16 squadre:
“Noi abbiamo la fortuna di disporre di uno stadio e anche di una proprietà italiana. Non sono molte, poi dipende. Ho letto l’intervista di De Laurentiis, con idee che non condivido affatto. Parla di campionato a 16 squadre, oggi siamo a 20: calma… Poi sostiene che non possano giocare in Serie A squadre di piccole città: un sogno non si può negare a nessuno”.
Incalzato riguardo un campionato a 18 squadre:
“Saremmo anche disponibili ad aprire una riflessione, che però non si limiti alla Serie A ma coinvolga tutto il sistema: si può rivedere l’intera struttura. Oggi ci sono criticità, tra rinvii e impegni della Nazionale, legate al calendario: dobbiamo fare il possibile per permettere ai nostri giocatori di andare in Nazionale e allo stesso tempo di riposare. Però non deve nemmeno accadere che queste società importanti vadano a giocare amichevoli all’estero per incassare qualche entrata in più. Insomma, il tempo c’è: ragioniamo con attenzione”.
Il presidente del Coni: "Il commissariamento avviene in 3 casi: mancata approvazione del bilancio, gravi illeciti amministrativi, economici e fiscali e in caso di interruzione dei campionati. Non c'erano le condizioni"
Su YouTube: "Vuole farci capire che a Napoli sta friggendo il pesce con l'acqua, ma non ci casco. Beukema preso a 34-35 milioni e va in panchina; Alisson Santos in panchina. Con il mercato fatto, il Napoli avrebbe dovuto fare di più".