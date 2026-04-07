L’interista Libero si chiede: “Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa sempre disponibili?”

"Troppi sette punti da recuperare in sette giornate, ma cosa ha suggerito l’1-0 contro il Milan? Che, se Conte avesse avuto sempre tutti i suoi califfi, forse avremmo visto un altro campionato".

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan portandosi al secondo posto. E nel mondo interista ci si chiede come sarebbe stato questo campionato, se il tecnico Antonio Conte avesse avuto tutti i giocatori a disposizione senza infortuni lunghi, a cominciare da Kevin De Bruyne e Frank Anguissa.

Perché gli azzurri, oggi, sono a -7 punti dalla vetta occupata dall’Inter; considerando che mancano sette match alla fine, sono troppi da recuperare, ma nulla è ancora tutto scritto.

Napoli secondo, senza De Bruyne e Anguissa per metà stagione

Libero scrive:

Il Napoli non molla. Affatto. Si porta a -7 sull’Inter quando mancano, però, soltanto sette puntate alla fine del romanzo scudetto. Troppi per sperare in qualcosa di più del secondo posto. Decisivi i cambi di Conte e le distrazioni difensive di Fofana e De Winter nell’azione del gol napoletano. Il Milan rimpiange un reparto d’attacco che non segna mai. E ritmi troppo bassi. La domanda finale, maliziosa, è: cosa ha suggerito l’1-0 di ieri sera al Maradona? Che, se Antonio Conte avesse avuto sempre tutti i suoi califfi (De Bruyne e Anguissa in testa), forse avremmo visto un altro campionato.