Calzona lascia la Slovacchia dopo il flop Mondiali

L’ex allenatore del Napoli ha mancato la qualificazione perdendo 4-3 col Kosovo. Di Marzio dice che ha rifiutato il rinnovo con la Nazionale

Francesco Calzona non sarà più il ct della Slovacchia dopo quasi quattro anni. L’ex allenatore del Napoli – dice Gianluca Di Marzio – ha rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dalla federazione slovacca.

Finisce dunque un’avventura iniziata nel luglio 2022. Avrà probabilmente pesato la mancata qualificazione ai Mondiali di quest’estate: infatti la Slovacchia è uscita in semifinale, perdendo in un clamoroso 4-3 contro il Kosovo. Agli Europei del 2024 aveva addirittura raggiunto gli ottavi, perdendo contro l’Inghilterra.

Riporta Di Marzio:

Calzona è un’opportunità sul mercato degli allenatori. L’ex ct ha fatto esperienza su una grande panchina come quella del Napoli, guidando gli azzurri per 16 partite tra febbraio e giugno 2024. Calzona si è affermato negli ultimi anni per i buoni risultati raggiungi con la Slovacchia. L’allenatore ha guidato la nazionale in 40 partite, raccogliendo 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.

Inutile ricordare i risultati ottenuto col Napoli nella stagione del decimo posto. Fu il terzo tecnico dopo Garcia e Mazzarri. Arduo stabilire chi fu peggio tra lui e Mazzarri.