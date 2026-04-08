Berrettini ha dato 6-0 6-0 a Medvedev, a Monte Carlo: il tennis è uno sport assurdo

Medvedev non aveva mai preso 6-0 6-0 da nessuno, in carriera. Era pure in forma. Berrettini evita di uscire dalla top 100 e va agli ottavi

Uno, Matteo Berrettini, stava per lasciare la top 100 devastato da una lunga catena di infortuni. L’altro, Daniil Medvedev, arrivava a Monte Carlo da numero 10 del mondo in grande stato di forma. E’ finita 6-0 6-0 per Berrettini. In 49 minuti. Nemmeno un’ora è durata. Per dire dell’evento storico: Medvedev non aveva mai preso 6-0 6-0 da nessuno, in carriera. Mai. Ha ovviamente devastato una racchetta. Il doppio “bagel” è l’ennesima conferma che il tennis è lo sport del diavolo.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭 Clayvedev is back! Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a — TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

“E’ una delle mie migliori prestazioni in carriera – ha detto poi Berrettini a fine match – Ho sofferto solo nel primo game, ma non mi aspettavo in questo modo. Ho cercato solo di mantenere la concentrazione. So benissimo, giocando da tempo, che le cose sarebbero potute cambiare molto in fretta. Mi sono rilassato dopo i due break nel second set. La realtà è che io ho bisogno di match come questi. E di un po’ di tempo e di fiducia. E’ stata una partita strana. Non mi aspettavo di giocare così bene e che lui facesse così fatica”.

Agli ottavi di finale Berrettini incontrerà il vincente del match Fonseca-Rinderknech. Con questo successo resterà nella top 100. In caso di sconfitta sarebbe sceso al numero 105.