Athletic spiega perché chiude i commenti se scrive di Greenwood

La polemica per la difesa che De Zerbi ne fece a Marsiglia ma soprattutto la policy di un giornale che tutela sempre le potenziali vittime e anche i presunti colpevoli

Ancor prima dei risultati sportivi, c’è un’altra questione a dividere i tifosi del Tottenham: il sostegno manifestato da De Zerbi a Greenwood ai tempi del Marsiglia. Athletic spiega anche perché chiude i commenti quando scrive di questo argomento.

De Zerbi già al centro delle polemiche

Scrive Athletic:

Il sostegno di De Zerbi a Greenwood ha spinto diversi gruppi di tifosi del Tottenham a protestare contro la sua nomina prima e dopo la conclusione dell’accordo.

Cosa è successo con Greenwood allo United?

Il 30 gennaio 2022 Greenwood fu sospeso dal Manchester United. Il giorno successivo fu arrestato con l’accusa di stupro e aggressione, e successivamente nuovamente arrestato con l’accusa di violenza sessuale e minacce di morte.

Greenwood è stato incriminato nell’ottobre 2022 per un capo d’accusa di tentato stupro, uno di comportamento coercitivo e controllante e uno di aggressione con lesioni personali. Tutti e tre i capi d’accusa riguardavano la stessa donna.

Il processo era inizialmente previsto per novembre 2023, ma le accuse sono state archiviate dalla Crown Prosecution Service (È l’ente pubblico in Inghilterra e Galles che decide se portare avanti un processo penale e rappresenta l’accusa nei tribunali, ndr) all’inizio di febbraio 2023. Al momento dell’archiviazione, il Cps ha dichiarato che “una combinazione del ritiro di testimoni chiave e di nuovi elementi emersi ha fatto sì che non ci fosse più una prospettiva realistica di condanna”.

A noi interessa la parte sui commenti. Spiega il giornale inglese:

Disattiveremo sempre i commenti quando scriviamo di vicende in cui sono in vigore restrizioni, per rispetto del processo legale nel Regno Unito e delle persone coinvolte.

Disattiveremo anche i commenti sulle vicende che coinvolgono procedimenti penali in corso, perché i commentatori potrebbero inavvertitamente identificare le persone che hanno il diritto alla privacy o giudicare la colpevolezza o l’innocenza di un imputato, violando potenzialmente le leggi sul disprezzo del Regno Unito.

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno leggi diverse in materia di diffamazione, privacy — compresi gli arresti — e oltraggio alla corte. Dobbiamo rispettare queste leggi.

Nel Regno Unito, nei casi relativi a reati sessuali, la presunta vittima ha diritto all’anonimato a vita, indipendentemente dall’esito di qualsiasi indagine di polizia. A meno che la vittima non disponga diversamente.

Pertanto, nonostante le accuse contro Greenwood siano state congelate, lasciare commenti aperti su articoli porterebbe con sé il rischio che un commentatore cerchi di identificare la donna, il che sarebbe un’invasione della sua privacy e del diritto all’anonimato per tutta la vita.